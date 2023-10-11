Выбыл надолго. Ярмоленко перенес операцию на колене

Вингер " Динамо " Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене. Игрок был прооперирован в Барселоне.

Об этом рассказал главный врач киевского клуба Андрей Шморгун.

"Вчера Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев. Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", - сказал Шморгун.

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Напомним, что Ярмоленко не участвовал в матче "Динамо" против "Полесья". В текущем сезоне 33-летний вингер провел за киевлян 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.