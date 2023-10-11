Выбыл надолго. Ярмоленко перенес операцию на колене

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене. Игрок был прооперирован в Барселоне.
Об этом рассказал главный врач киевского клуба Андрей Шморгун.
"Вчера Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев.
Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", - сказал Шморгун.