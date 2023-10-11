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Выбыл надолго. Ярмоленко перенес операцию на колене

Премьер-лига
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(1 голосов)

Андрей пропустит порядка четырех месяцев

Выбыл надолго. Ярмоленко перенес операцию на колене

fcdynamo.com

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене. Игрок был прооперирован в Барселоне.

Об этом рассказал главный врач киевского клуба Андрей Шморгун.

"Вчера Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев.

Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", - сказал Шморгун.

Напомним, что Ярмоленко не участвовал в матче "Динамо" против "Полесья". В текущем сезоне 33-летний вингер провел за киевлян 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ

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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
11.10.2023 в 19:38
Оце трапилось... Буде мабудь готовий тільки в квітні.
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