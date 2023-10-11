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Полесье передало УАФ автомобиль ВАР стоимостью 300 тысяч евро
В Полесье надеются, что и другие клубы УПЛ присоединятся к такой инициативе
polissyafc.com
В понедельник, 9 октября, генеральный директор "
Перед началом сезона с такой инициативой выступил президент "Полесья" Геннадий Буткевич и сейчас автомобиль со всем необходимым оборудованием готов к работе на матчах чемпионата.
Также в "Полесье" говорят, что к такой инициативе присоединятся в дальнейшем и другие клубы УПЛ.
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"Мы стоим на принципе fair play и понимаем, что в современных условиях без технологии ВАР не обойтись. Мы это подтверждаем и тем, что закупили эту машину за свой счет. Ее оборудование обошлось почти в 300 тысяч евро. Мы это сделали первыми в Украине и также подчеркиваем, что первые 10 туров "Полесье" являются единственным клубом, который по собственной инициативе обращался в УАФ, и абсолютно каждый матч, включая кубковый в Житомире, проведен с системой ВАР. Услуги работы этой системы на матчах ФК "Полесье" оплатил за свой счет.
Наш пример служил примером для других клубов, мы знаем, что другие клубы тоже осуществили, но уже после нас, закупку машин ВАР. Надеемся, что уже в ближайшее время переданный нами автомобиль приступит к работе и станет на обслуживание арбитража", — рассказал Владимир Загурский.
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