Полесье передало УАФ автомобиль ВАР стоимостью 300 тысяч евро

В понедельник, 9 октября, генеральный директор " Полесья " Владимир Загурский и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко приняли первые результаты тестирования автомобиля оборудованного системой ВАР, который житомирский клуб закупил и передал Украинской ассоциации футбола.

Перед началом сезона с такой инициативой выступил президент "Полесья" Геннадий Буткевич и сейчас автомобиль со всем необходимым оборудованием готов к работе на матчах чемпионата.

Также в "Полесье" говорят, что к такой инициативе присоединятся в дальнейшем и другие клубы УПЛ.

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