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УПЛ была готова предоставлять записи разговоров судей с ВАР для публичности. Идея сорвалась в последний момент

Премьер-лига
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УПЛ была готова предоставлять записи разговоров судей с ВАР для публичности. Идея сорвалась в последний момент

fco.com.ua

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Один из клубов УПЛ предложил внести в порядок работы арбитров пункт о публичности переговоров арбитров в поле с ВАР. Как стало известно UA-Футбол, руководство Премьер-лиги сначала было готово воплотить в реальность такую инициативу, однако в последний момент отказалось от этой идеи.

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Мотивация, обусловившая отказ - опасение, что слишком много информации сразу выйдет в публичное пространство, что помешает работе судей.

Также один из клубов УПЛ выступил с инициативой предоставлять публичную огласку разговорам между судьями не всех, а только спорных эпизодов. Эта идея поддержки пока тоже не получила.

Напомним, что на чемпионате мира среди женщин, который состоялся летом 2023-го года, ФИФА проводил эксперимент с публичными объяснениями арбитрами своего решения после пересмотра ВАР. В частности, в этом участвовала и Екатерина Монзуль.

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В статье: Украинская Премьер-лига УАФ
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