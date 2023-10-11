Директор Металлиста 1925: Узнали, что сейчас самое суровое наказание для арбитров – это пропуск одного, трех или четырех матчей

Исполнительный директор " Металлиста 1925 " Андрей Неделин рассказал о встрече представителей клубов УПЛ с комитетом арбитров УАФ. Он отметил, что его клуб против инициативы проверять судей на детекторе лжи.

"Тема детектора лжи, конечно, поднималась. Все знают, кто инициатор применения этого аппарата. Сразу скажу, что клуб "Металлист 1925" против. Это не дело клубов. Все, что касается детекции лжи – это дело контролирующих органов. К примеру, полиции или антикоррупционных учреждений.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Риццоли отметил, что они занимаются улучшением качества судейства. Если у нас есть подозрение, что судья был пристрастен к определенному клубу во время матча, то это все другая составная часть судейства.

Он дал нам совет, который, по нашему мнению, пригодится нам. Он посоветовал заниматься параллельно с уполномоченными органами. Я думаю, что это сигнал для тех рефери, которые могут это услышать.

Если председатель судейского корпуса и представители руководящего состава отмечают, что они занимаются своим делом, а вы в праве заниматься своим, то есть привлекать органы, которые могут выявлять коррупционную составляющую в действиях арбитров… Они даже советуют это делать. Я считаю, что это прогресс и стоя аплодирую этому высказыванию Риццоли.

Что касается детектора лжи, то отношение Риццоли и Лучи совпадает с нашим отношением. Это исключительно дело полиции, правоохранительных органов – привлечение такой системы, которая обнаруживает ложь. По мнению руководящего состава судейского корпуса, это может вызвать хаос. Это не их дело. Они занимаются другим делом.

Также сегодня все узнали, что деятельность руководящего состава судейского корпуса регламентируется УЕФА и ФИФА. Есть нормативная база, документы, регламенты, которые позволяют или не позволяют что-либо делать со стороны руководящего состава судейского корпуса в отношении арбитров. Сегодня мы узнали, что такое наказание, как выглядит наказание со стороны судейского корпуса.

Узнали, что самое суровое наказание – это пропуск одного, трех или четырех матчей. Они привели пример: если арбитр пропускает матч из-за того, что совершил ошибку, то это как игрок, не забивший пенальти, и тренер за эту ошибку посадил его на скамейку. Они считают, что это наказание, согласны мы с ними или нет. Наказание в виде отправления в первую или вторую лигу – это уже не соответствует рекомендациям ФИФА и УЕФА. Также поднималось много околофутбольных вопросов. Встреча продолжалась 3 часа", - сказал Неделин.