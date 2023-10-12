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В Металлисте 1925 определили лучшего игрока команды в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего было три кандидата

В Металлисте 1925 определили лучшего игрока команды в сентябре

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Металлист 1925" подвел итоги голосования среди болельщиков относительно лучшего игрока команды по итогам сентября.

Им стал полузащитник Владислав Дмитренко. Футболист набрал большинство голосов. На эту награду также претендовали хавбек Ростислав Русин и вратарь Олег Мозиль.

В текущем сезоне Дмитренко отыграл 8 матчей во всех турнирах. На счету 23-летнего игрока 3 забитых мяча.

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В статье: Владислав Дмитренко Металлист 1925 (Харьков)
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