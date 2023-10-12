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Агент рассказал, почему два 18-летних украинца выбрали Динамо, а не Чемпионшип
Тарас Михавко и Владислав Герич после распада ФК Львов имели предложения из Англии
upl.ua
Два игрока молодежной команды "
Летом, пребывая в статусе свободных агентов после распада ФК "Львов" они выбрали именно киевский клуб.
Как это произошло, рассказал агент Андрей Кириченко.
"Мы занимались этими игроками. У них другой агент, мы сотрудничали с ними. Мы занимались коммуникацией с английскими клубами, визами. Герич должен был проходить просмотр в "Престоне", а Михавко – в "Сандерленде". Клубу он очень понравился по видеоматериалам.
Они оба были свободными агентами, потому что ФК "Львов" перестал существовать. Все игроки имели статус свободных агентов. Но появился серьезный конкурент – киевское "Динамо". Ребята решили остаться в Украине. Желаю им удачи. Надеюсь, что карьера у них сложится. Дай Бог, они еще сыграют в Англии. Потенциал у них большой", – сказал Кириченко.
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