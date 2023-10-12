Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор академии Динамо: Потенциал Бражко еще далеко не реализован
Александр Ищенко рассказал о потенциале 21-летнего опорника киевлян
fcdynamo.com
Директор академии "
— Сейчас много говорят о прогрессе Владимира Бражко, который здорово проявил себя в "Заре", а теперь стал игроком основы "Динамо" и успел забить три гола. В детском футболе он также выделялся?
— В свое время Володя был игроком, который не боялся, а главное мог организовать игру в средине поля. Что еще выгодно отличало его — это максимально быстрое развитие атак, желание играть вперед. Уже тогда ему были присущи и отменные физические качества, что в комплексе позволяло говорить о перспективе попадания в первую команду "Динамо".
Но потенциал Бражко еще далеко не реализован. Класс футболиста определяется стабильностью игры, в этом плане предстоит много работы.
— Бражко сейчас является капитаном молодежной сборной Украины. На ваш взгляд, такое признание — это следствие игровых или человеческих качеств?
— Это следствие союза человеческих качеств и игрового мастерства. Бражко — из тех ребят, которые во время борьбы не уберут ни ногу, ни голову, и всегда готовы подстраховать товарища. Он обладает всеми задатками лидера, способен вести за собой партнеров. Но, повторюсь, важно свой потенциал подтверждать в каждой игре.
Популярное сейчас
- Российский корабль Павел Державин был поврежден возле Севастополя - ВМС Украины
- Латвия - Армения. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- Длительная реабилитация Ярмоленко и новый пост Селезнева. Главные новости за 11 октября
- Кривбасс первый, Полесье второе, Черноморец - в топ-5. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО