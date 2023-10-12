Кривбасс внес 7 предложений по улучшению судейства в УПЛ. В том числе и использование полиграфа

Вчера, 11 октября, состоялась встреча в онлайн-формате между представителями клубов УПЛ и кураторами судейского корпуса Николой Риццоли и Лучано Лучи. От " Кривбасса " на совещании присутствовали генеральный директор Владимир Баенко и вице-президент Артем Гагарин.

Владимир Баенко задал ряд вопросов, на которые многие представители футбольного сообщества хотели бы услышать ответы. Также были предложены предложения от нашего клуба, которые могли бы ответить на эти вопросы, и сделать работу Комитета арбитров более открытой.

1. Есть ли возможность получить информацию об оценке арбитра, которую поставил инспектор матча?

Предложение ФК "Кривбасс": Выносить информацию и оценку в целом.

2. Есть ли система штрафов и наказаний у арбитра после неудовлетворительной оценки?

Предложение ФК "Кривбасс": Предлагаем публично согласно поставленной оценке инспектора выносить решение в целом.

3. Кто контролирует решение и оценку инспектора?

Предложение ФК "Кривбасс": Создать наблюдательную группу. Для контроля за их работой и формирования рейтингов инспекторов.

4. Какими критериями пользуются при назначении арбитров?

Предложение ФК "Кривбасс": Ввести публичную слепую жеребьевку арбитра на матч с учетом логистических и географических нюансов.

5. Какие факторы влияют на повышение или понижение арбитра в классе?

Предложение ФК "Кривбасс": Создать четкие критерии оценки и систему обмена между лигами в соответствии с рейтингом арбитра. Подписание контрактов с лигой в начале сезона согласно рейтингу.

6. Могут ли арбитры давать комментарии после матчей?

Предложение ФК "Кривбасс": Подписывая контракты с арбитрами в преддверии сезона, внести в них соответствующий пункт, как это сделано у большинства иностранных чемпионатов.

7. Есть ли механизм, защищающий арбитров от обвинений в пристрастном судействе?

Предложение ФК "Кривбасс": Пройти и проходить каждые полгода всем арбитрам и руководителям судейского корпуса полиграф. Это как один из инструментов для минимизации сомнений или подозрений в пристрастном судействе.