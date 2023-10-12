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Кривбасс внес 7 предложений по улучшению судейства в УПЛ. В том числе и использование полиграфа
У Кривбасса есть семь идей по улучшению судейства
uaf.ua
Вчера, 11 октября, состоялась встреча в онлайн-формате между представителями клубов УПЛ и кураторами судейского корпуса Николой Риццоли и Лучано Лучи. От "
Владимир Баенко задал ряд вопросов, на которые многие представители футбольного сообщества хотели бы услышать ответы. Также были предложены предложения от нашего клуба, которые могли бы ответить на эти вопросы, и сделать работу Комитета арбитров более открытой.
1. Есть ли возможность получить информацию об оценке арбитра, которую поставил инспектор матча?
Предложение ФК "Кривбасс": Выносить информацию и оценку в целом.
2. Есть ли система штрафов и наказаний у арбитра после неудовлетворительной оценки?
Предложение ФК "Кривбасс": Предлагаем публично согласно поставленной оценке инспектора выносить решение в целом.
3. Кто контролирует решение и оценку инспектора?
Предложение ФК "Кривбасс": Создать наблюдательную группу. Для контроля за их работой и формирования рейтингов инспекторов.
4. Какими критериями пользуются при назначении арбитров?
Предложение ФК "Кривбасс": Ввести публичную слепую жеребьевку арбитра на матч с учетом логистических и географических нюансов.
5. Какие факторы влияют на повышение или понижение арбитра в классе?
Предложение ФК "Кривбасс": Создать четкие критерии оценки и систему обмена между лигами в соответствии с рейтингом арбитра. Подписание контрактов с лигой в начале сезона согласно рейтингу.
6. Могут ли арбитры давать комментарии после матчей?
Предложение ФК "Кривбасс": Подписывая контракты с арбитрами в преддверии сезона, внести в них соответствующий пункт, как это сделано у большинства иностранных чемпионатов.
7. Есть ли механизм, защищающий арбитров от обвинений в пристрастном судействе?
Предложение ФК "Кривбасс": Пройти и проходить каждые полгода всем арбитрам и руководителям судейского корпуса полиграф. Это как один из инструментов для минимизации сомнений или подозрений в пристрастном судействе.
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