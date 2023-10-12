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Полесье обещает завершить реконструкцию своего нынешнего стадиона и продолжает строить клубную арену

Премьер-лига
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В Полесье рассказали о ситуацию с нынешним стадионом команды

Полесье обещает завершить реконструкцию своего нынешнего стадиона и продолжает строить клубную арену

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о ситуации с стадионом, на котором сейчас команда проводит домашние матчи.

Напомним, что после матча УПЛ с "Динамо" (3:2) у футбольной общественности появились претензии по поводу отсутствия на стадионе помещения для пресс-конференций, а также отсутствия освещения (по этой причине домашние матчи команды ставят на светлое время суток).

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"Весь уикенд Житомир и вся Украина смаковали и обсуждали победу "Полесья" против киевского "Динамо". Но уже с понедельника начали появляться новости о том, что Мирча Луческу не смог посетить послематчевую пресс-конференцию. В первую очередь, проведение пресс-конференций после матчей не является обязательным требованием во время военного положения. А в общем у нас не было ни одного матча ни в Первой лиге, ни тем более в Премьер-Лиге, чтобы к нам не приходили на флеш-интервью тренеры всех команд.

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Это стадион областной собственности. Но вместе с тем клуб осуществляет и готов в дальнейшем осуществлять огромные капитальные инвестиции и за свой счет работать над дальнейшим обустройством освещения на арене, закончить работы, связанные с окончанием всей реконструкции стадиона, включая благоустройство территории, завершение и полное обустройство входной группы со стороны Старого бульвара.

Сразу после отмены тендера реконструкции за счет областного бюджета клуб ищет механизмы для осуществления этих инвестиций. Мы надеемся решить это в ближайшее время и уже до конца года запустить некоторые объекты освещения, а к началу весенней половины сезона осуществить финальное благоустройство стадиона. Если какие-либо субъективные и бюрократические препятствия этому не помешают, то мы рассчитываем осуществить эти планы в ближайшее время.

Параллельно ведутся работы по строительству своего стадиона", – сказал Загурский.

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В статье: Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
ФК Полісся

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.10.2023 в 20:24
Щось підозріло широка кишеня у цього пана. Два стадіони одночасно?.. Цікаво..
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