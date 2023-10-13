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Шахтер: Наш игрок действительно не вернулся в Украину. У нас нет информации, в каком направлении он исчез

Премьер-лига
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Позиция клуба

Шахтер: Наш игрок действительно не вернулся в Украину. У нас нет информации, в каком направлении он исчез

Фото: facebook com theukrfootball

UA-Футбол
Новина українською

Накануне СМИ разразились информацией относительно игрока "Шахтера" U19 Александра Роспутько, не вернувшегося с клубом в Украину после вояжа в Бельгию на матч Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном". "Шахтер" официально не комментировал информацию, однако по запросу издания UA-Футбол очертил свою позицию.

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет", - прокомментировали нам в клубе.

В то же время, опровергнуть или подтвердить информацию о бегстве Роспутько в россию, распространенную в СМИ, в "Шахтере" не могут.

"Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации", - ответили на запрос UA-Футбол.

В этой ситуации возникает логичный вопрос – почему клуб комментирует ситуацию только тогда, когда о ней написали в СМИ. То есть, не уместнее ли было выступить с официальным заявлением еще до того, как образовался общественный резонанс. В "Шахтере" объясняют это надеждами на то, что игрок вскоре вернется в клуб. Более того, у Роспутько есть такое официальное требование.

"Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды".

В СМИ говорилось, что перед самовольным уходом Роспутько подписал с "Шахтером" новый контракт на пять лет. По другой версии – документ не успели оформить официально, и вроде как по контракту игрок принадлежит "Шахтеру" только до конца этого календарного года. Так или иначе, в клубе готовы к юридическим процедурам, если таковы понадобятся:

"Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию", - сказали нам в "Шахтере".

Также в клубе утверждают, что никаких предпосылок для такого поступка со стороны футболиста не было. Если бы были – было бы другое поведение самого клуба:

"Если бы предпосылки [к бегству, - примечание] были – игрок бы остался в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь".

"Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернется в страну", - отметили в "Шахтере".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
UA-Футбол

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