ProStar: Для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько. Велись переговоры о продлении контракта с Шахтером

Появилось официальное заявление компании ProStar, которая представляла интересы беглого игрока "Шахтера" Александра Роспутько

После игры "Шахтера" в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с "Шахтером" о продлении контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев.

Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Распутько и он до сих пор не выходит на связь.

Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере.