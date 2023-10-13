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ProStar: Для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько. Велись переговоры о продлении контракта с Шахтером
Официальное заявление компании, которая представляла интересы игрока
Фото: facebook com theukrfootball
Появилось официальное заявление компании ProStar, которая представляла интересы беглого игрока "Шахтера" Александра Роспутько
После игры "Шахтера" в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с "Шахтером" о продлении контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев.
Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Распутько и он до сих пор не выходит на связь.
Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере.
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