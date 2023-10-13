Кривбасс после трех выходных вернулся к тренировкам

Криворожский " Кривбасс " вернулся к тренировкам. Команда после домашней победы в 10 туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0) получила три выходных. Потому вместе собрались уже в четверг. Вечерней тренировкой работа закипела снова.

Сегодня у криворожцев две тренировки: утренняя и вечерняя, после чего команда снова вернется к одноразовому режиму подготовки. В субботу запланирована двусторонняя игра, которая заполнит вынужденную паузу в чемпионате из-за матчей сборных.

Относительно ближайшего официального поединка криворожцев, это выездная встреча в 11 туре с "Металлистом 1925", которая состоится на следующей неделе в пятницу, 20 октября.