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Кривбасс после трех выходных вернулся к тренировкам

Премьер-лига
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Криворожцы начали подготовку к "Металлисту 1925"

Кривбасс после трех выходных вернулся к тренировкам

fckryvbas.com

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" вернулся к тренировкам. Команда после домашней победы в 10 туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0) получила три выходных. Потому вместе собрались уже в четверг. Вечерней тренировкой работа закипела снова.

Сегодня у криворожцев две тренировки: утренняя и вечерняя, после чего команда снова вернется к одноразовому режиму подготовки. В субботу запланирована двусторонняя игра, которая заполнит вынужденную паузу в чемпионате из-за матчей сборных.

Относительно ближайшего официального поединка криворожцев, это выездная встреча в 11 туре с "Металлистом 1925", которая состоится на следующей неделе в пятницу, 20 октября.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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