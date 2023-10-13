Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс после трех выходных вернулся к тренировкам
Криворожцы начали подготовку к "Металлисту 1925"
fckryvbas.com
Криворожский "
Сегодня у криворожцев две тренировки: утренняя и вечерняя, после чего команда снова вернется к одноразовому режиму подготовки. В субботу запланирована двусторонняя игра, которая заполнит вынужденную паузу в чемпионате из-за матчей сборных.
Относительно ближайшего официального поединка криворожцев, это выездная встреча в 11 туре с "Металлистом 1925", которая состоится на следующей неделе в пятницу, 20 октября.
Популярное сейчас
- Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны
- Председатель Закарпатской ассоциации: Сложившаяся ситуация — это позор для Украины
- ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Игрок Шахтера, который исчез после матча еврокубков, сбежал в РФ - Источник
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce