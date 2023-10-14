Бондарь вернется в группу Шахтера после матчей сборных

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает ТаТоТаке, игрок вернется в полноценный тренировочный процесс перед матчем чемпионата с ЛНЗ, который состоится 23 октября.

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Также отмечается, что в лазарете "Шахтера" находятся еще три футболиста основного состава - защитники Лемкин и Педринью (вернутся примерно через месяц), а также форвард Траоре (начнет тренироваться в январе).

Напомним, что Бондарь сломал ключицу 25 июля на предпоследней минуте матча против "Металлиста 1925".