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Бондарь вернется в группу Шахтера после матчей сборных

Премьер-лига
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Защитник вне игры с конца июля

Бондарь вернется в группу Шахтера после матчей сборных

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает ТаТоТаке, игрок вернется в полноценный тренировочный процесс перед матчем чемпионата с ЛНЗ, который состоится 23 октября.

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Также отмечается, что в лазарете "Шахтера" находятся еще три футболиста основного состава - защитники Лемкин и Педринью (вернутся примерно через месяц), а также форвард Траоре (начнет тренироваться в январе).

Напомним, что Бондарь сломал ключицу 25 июля на предпоследней минуте матча против "Металлиста 1925".

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТаТоТаке

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