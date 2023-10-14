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Арсенал и Манчестер Сити конкурируют с Ювентусом за подписание Судакова
Также в гонке находится Брайтон и португальские клубы
shakhtar.com
Два английских гранда включились в борьбу за полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает TEAMtalk.
"Арсенал" и "Манчестер Сити" готовы навязать борьбу "Ювентуса" за подписание хавбека. Источник отмечает, что именно "канониры" сейчас ближе к осуществлению трансфера.
В частности, на недавнем победном для "Шахтера" матче Лиги чемпионов против "Атверпена" за Судаковым следили скауты. Известно также, что “Арсенал” знает об игроке еще со времен работы клуба над трансфером Мудрика.
Источник добавляет, что еще и “Брайтон” с двумя португальскими клубами рассматривают возможность трансфера Георгия.
Отметим, что Судаков имеет контракт с "Шахтером" до 2028 года. В последний раз он продолжил сотрудничество с клубом 5 апреля.
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