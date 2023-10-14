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Арсенал и Манчестер Сити конкурируют с Ювентусом за подписание Судакова

Премьер-лига
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(1 голосов)

Также в гонке находится Брайтон и португальские клубы

Арсенал и Манчестер Сити конкурируют с Ювентусом за подписание Судакова

shakhtar.com

Новина українською

Два английских гранда включились в борьбу за полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает TEAMtalk.

"Арсенал" и "Манчестер Сити" готовы навязать борьбу "Ювентуса" за подписание хавбека. Источник отмечает, что именно "канониры" сейчас ближе к осуществлению трансфера.

В частности, на недавнем победном для "Шахтера" матче Лиги чемпионов против "Атверпена" за Судаковым следили скауты. Известно также, что “Арсенал” знает об игроке еще со времен работы клуба над трансфером Мудрика.

Источник добавляет, что еще и “Брайтон” с двумя португальскими клубами рассматривают возможность трансфера Георгия.

Отметим, что Судаков имеет контракт с "Шахтером" до 2028 года. В последний раз он продолжил сотрудничество с клубом 5 апреля.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Георгий Судаков
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Комментарии (5)
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LiveDK (Kyiv)
14.10.2023 в 11:56
Чергова розкрутка гравця для впарювання топ-клубам Але приклад Мудрика багато кого навчив як вести справи з Шахтарем
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+1
-2
aleks68
14.10.2023 в 12:55
ты продай своих .... оставшихся в динамо.и не ной.
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0
0
MaximSK (Киев)
14.10.2023 в 11:53
В Арсенала и МС он не выдержит конкуренцию, там большая конкуренция, и место на лавке обеспечена, если выбирать между ними, лучше в Арсенал, там есть Зинченко. В Ювентус можно переходить, если Аллегри будет давать ему играть, но там тоже большая конкуренция
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+1
-1
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LiveDK (Kyiv)
14.10.2023 в 11:57
Які ви наївні і не розумієте мету цих вкидань
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+1
-2
aleks68
14.10.2023 в 12:56
сам эксперт дырявый?
0
0

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