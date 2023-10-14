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Шахтер проведет 15 октября товарищеский матч против команды УПЛ
Встреча состоится во Львове
Фото: УПЛ
Донецкий "Шахтер" решил заполнить международную паузу товарищеским матчем против львовского "Руха". Об этом "горняки" сообщили на своем официальном сайте.
Встреча состоится на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове, в Винниках. Старт запланирован на 14:00.
Оба клуба совместно проведут трансляцию матча на своих YouTube каналах.
Отметим, что "Шахтер" проведет эту встречу без 12 своих игроков, которые отправились в ряды сборных. В то же время львовяне будут играть без трех представителей.
Добавим, что на данный момент "Шахтер" и "Рух" соседствуют в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Горняки" занимают третье место, львовяне идут четвертыми. Разрыв между ними составляет два очка.
Недавно – 23 сентября – они уже встречались между собой. Тогда матч на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.
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