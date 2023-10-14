Шахтер проведет 15 октября товарищеский матч против команды УПЛ

Донецкий "Шахтер" решил заполнить международную паузу товарищеским матчем против львовского "Руха". Об этом "горняки" сообщили на своем официальном сайте.

Встреча состоится на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове, в Винниках. Старт запланирован на 14:00.

Оба клуба совместно проведут трансляцию матча на своих YouTube каналах.

Отметим, что "Шахтер" проведет эту встречу без 12 своих игроков, которые отправились в ряды сборных. В то же время львовяне будут играть без трех представителей.

Добавим, что на данный момент "Шахтер" и "Рух" соседствуют в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Горняки" занимают третье место, львовяне идут четвертыми. Разрыв между ними составляет два очка.

Недавно – 23 сентября – они уже встречались между собой. Тогда матч на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.