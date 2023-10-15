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Шахтер - Рух. Прямая онлайн видеотрансляция товарищеского матча

Премьер-лига
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Видеотрансляция товарищеского матча Шахтер - Рух

Шахтер - Рух. Прямая онлайн видеотрансляция товарищеского матча

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня о 14:00 пройдет товарищеский матч донецкого "Шахтаря" против львовского "Руха". Матч пройдет на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове. В этом матче у "Шахтера" будут отсутствовать 12 игроков, которых вызвали на матчи сборных, а у "Руха" всего - 3. Последний раз, когда "горняки" встречались с "Рухом", матч завершился со счетом 1:1.

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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