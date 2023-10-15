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Шахтер победил Рух в товарищеском матче благодаря голам легионеров
Встречались соседи в турнирной таблице УПЛ
Фото: ФК Рух
Донецкий "Шахтер" и львовский "Рух" заполнили международную паузу товарищеским матчем. Он проходил в Винниках на поле Emily Resort.
"Горняки" отличились забитым голом в каждом из таймов. На 36 минуте отличился Келси, а на 51 – Невертон. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу дончан.
Официальные поединки команды проведут уже в ближайшие выходные. "Шахтер" 21 октября сыграет номинально дома против ЛНЗ, а "Рух" на день позже приедет в гости к "Вересу".
Добавим, что команды находятся рядом в турнирной таблице УПЛ. Дончане идут на третьем месте, а львовяне занимают четвертое место. Между командами разрыв в два очка при одинаковом количестве матчей.
"Рух" - "Шахтер" 0:2
Голы: Келси 36, Невертон 51
Стартовый состав "Руха": Ледвий, Лях, Холод, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Пастух, Сапуга, Рунич, Теслюк, Климчук
Стартовый состав "Шахтера": Рудько, Гочолеишвили, Козык, Ракицкий, Топалов, Кастилло, Бондаренко, Криськив, Швед, Эгиналду, Келси
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