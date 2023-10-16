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Англия и Мальта для сборных Украины, топ-матч в УПЛ. Расписание футбола на 16 – 22 октября

Премьер-лига
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График всех топ-матчей недели

Англия и Мальта для сборных Украины, топ-матч в УПЛ. Расписание футбола на 16 – 22 октября

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Неделя, которая началась и продолжается, будет комбинированной. В её начале продолжат выяснять отношения сборные. Дальше следует один день тишины, а в конце недели – клубный футбол снова восстановит свои права. Для украинского болельщика здесь много интересного. Молодежная сборная сыграет против топового соперника, национальная – против соперника, у которого обязательно выигрывать. А в УПЛ будет интересное противостояние между "Динамо" и "Днепром-1".

А ведь еще есть европейские чемпионаты, где выступает немало украинцев.

Все самые яркие моменты топ-матчей в режиме Live на Telegram UA-Football

Понедельник, шестнадцатое октября

Молодежная сборная Украины сыграет с именитым и очень грозным соперником – молодежной сборной Англии. В отборе к Евро-2024 выделяются противостояния Бельгии со Швецией, Боснии с Португалией и Нидерландов с Грецией.

  • Украина U21 – Англия U21. 19:30. Отбор к Евро-2025. YouTube
  • Азербайджан – Австрия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Бельгия – Швеция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Босния и Герцеговина – Португалия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Греция – Нидерланды. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Люксембург – Словакия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Вторник, семнадцатое октября

Во вторник Украина завершит свой октябрьский этап отбора матчем с Мальтой. Параллельно в нашей группе сыграют Англия и Италия, а в одной из других групп будет противостояние двух стран, когда-то являвшихся одной – Сербии и Черногории.

  • Финляндия – Казахстан.19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Англия – Италия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Литва – Венгрия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Мальта – Украина. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Сан-Марино – Дания. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Сербия – Черногория. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Среда, восемнадцатое октября

Среду предлагаем начать с матчей отбора к Чемпионату мира 2026. Эта квалификация в разгаре – в Южной Америке. Перу - Аргентина. Неплохо. А Уругвай - Бразилия – это вообще круто. Интересно также будет в матче между Эквадором и Колумбией.

  • Венесуэла – Чили. 00:00. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
  • Парагвай – Боливия. 01:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
  • Эквадор – Колумбия. 02:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
  • Уругвай – Бразилия. 03:00 часа. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
  • Перу – Аргентина. 05:00. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
  • "Ворскла" – "Рома". Женщины. 15:30. Лига чемпионов. YouTube

Пятница, двадцатое октября

Возвращается УПЛ. И сразу двумя матчами. Очень интересная игра пройдет в Чемпионате Германии. Также очередные туры стартуют в Испании и Франции.

  • "Оболонь" – "Заря". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Металлист 1925" – "Кривбасс". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Боруссия" (Дортмунд) – "Вердер". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Гавр" – "Ланц". 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Осасуна" – "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO

Суббота, 21-е октября

Матчи УПЛ, команда Соболя против ПСЖ во Франции, "Реал" против "Севильи" в Испании, команда Миколенко против "Ливерпуля" и команда Мудрика против команды Зинченко – в Англии. Вот такое разнообразие будет в самый футбольный день недели.

  • "Ливерпуль" – "Эвертон". 14:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Черноморец" - "Минай". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Борнмут" – "Вулверхэмптон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Манчестер Сити" – "Брайтон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Шахтер" – ЛНЗ. 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Александрия" – "Колос". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Челси" – "Арсенал". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Севилья" – "Реал". 19:30. Примера. MEGOGO
  • "Сельта" – "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, 22-е октября

В воскресенье завершится одиннадцатый тур УПЛ. В Италии между собой сойдутся "Милан" и "Ювентус", у которых есть амбиции выиграть Скудетто. В Испании "Жирона" проэкзаменует "Альмерию", а против "Барселоны" сыграет неуступчивый "Атлетик". К слову, еще об Италии. Не стоит также пропускать матч "Дженоа" нашего Руслана Малиновского против "Аталанты".

  • "Верес" – "Рух". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Ворскла" – "Полесье". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Динамо" – "Днепр-1". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Жирона" – "Альмерия". 17:15. Примера. MEGOGO
  • "Астон Вилла" – "Вест Хэм". 18:30. Setanta Sports
  • "Аталанта" – "Дженоа". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Милан" – "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Барселона" – "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO

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