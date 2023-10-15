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Разминка перед УПЛ. Рух - Шахтер 0:2. Видеообзор матча и видео голов
Рух - Шахтер ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Товарищеские поединки на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
Во время международной паузы "горняки" на пару со львовским клубом провели контрольный поединок. Действующий чемпион Украины разобрался с оппонентом без особых проблем.
Два гола в матче были забиты Келси и Невертоном.
Официальные поединки команды проведут уже в ближайшие выходные. "Шахтер" 21 октября сыграет номинально дома против "ЛНЗ", а "Рух" на день позже приедет в гости к "Вересу".
Товарищеский поединок
"Рух" - "Шахтер" 0:2
Голы: Келси 36, Невертон 51
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