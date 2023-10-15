Разминка перед УПЛ. Рух - Шахтер 0:2. Видеообзор матча и видео голов

Во время международной паузы "горняки" на пару со львовским клубом провели контрольный поединок. Действующий чемпион Украины разобрался с оппонентом без особых проблем.

Два гола в матче были забиты Келси и Невертоном.

Официальные поединки команды проведут уже в ближайшие выходные. "Шахтер" 21 октября сыграет номинально дома против "ЛНЗ", а "Рух" на день позже приедет в гости к "Вересу".

Товарищеский поединок

"Рух" - "Шахтер" 0:2

Голы: Келси 36, Невертон 51