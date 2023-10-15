Виталий Пономарев: Мы создали 6-7 стопроцентных моментов. К сожалению, не удалось забить

Виталий Пономарев прокомментировал сегодняшнюю игру с "Шахтером", в котором его подопечные уступили со счетом 2:0:

"Хорошо, что мы смогли сыграть такой хороший спарринг. В первом тайме "Рух" полностью переигрывал "Шахтер" и создал 6-7 стопроцентных голевых моментов. К сожалению, не удалось забить, а сами пропустили гол после ошибки защиты и вратаря.

В целом я доволен игрой и тем, как команда действовала в этом матче. Сегодня удалось продемонстрировать то, что мы наигрываем на тренировках, еще и на фоне такого серьезного соперника как "Шахтер". Все игроки очень хорошо работают, поэтому мы дали им шанс проявить себя. Кто-то сыграл лучше, кто-то хуже, но это контрольный матч, поэтому главное - качество футбола, которое продемонстрировала команда."