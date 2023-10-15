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Виталий Пономарев: Мы создали 6-7 стопроцентных моментов. К сожалению, не удалось забить

Премьер-лига
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Тренер Руха прокомментировал игру против Шахтера

Виталий Пономарев: Мы создали 6-7 стопроцентных моментов. К сожалению, не удалось забить

Фото: ФК Рух

Новина українською

Виталий Пономарев прокомментировал сегодняшнюю игру с "Шахтером", в котором его подопечные уступили со счетом 2:0:

"Хорошо, что мы смогли сыграть такой хороший спарринг. В первом тайме "Рух" полностью переигрывал "Шахтер" и создал 6-7 стопроцентных голевых моментов. К сожалению, не удалось забить, а сами пропустили гол после ошибки защиты и вратаря.

В целом я доволен игрой и тем, как команда действовала в этом матче. Сегодня удалось продемонстрировать то, что мы наигрываем на тренировках, еще и на фоне такого серьезного соперника как "Шахтер". Все игроки очень хорошо работают, поэтому мы дали им шанс проявить себя. Кто-то сыграл лучше, кто-то хуже, но это контрольный матч, поэтому главное - качество футбола, которое продемонстрировала команда."

Также наставник дал комментарии относительно игроков, которые играют за сборные:

"Я смотрю за всеми сборниками из "Руха". Наши футболисты играют за сборные Украины U-17, U-19 и U-21, Плюман играет за Гваделупу. Они все хорошо себя проявили - Бондарь забил за сборную Украины U-17 в ворота Финляндии, Панченко забил два гола в двух матчах за сборную U-19, Квасница забил, а Роман отдал ассист за сборную U-21. Ребята прекрасно представляют клуб в национальных командах."

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В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
fcruhlviv.com

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