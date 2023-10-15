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Виталий Пономарев: Мы создали 6-7 стопроцентных моментов. К сожалению, не удалось забить
Тренер Руха прокомментировал игру против Шахтера
Фото: ФК Рух
Виталий Пономарев прокомментировал сегодняшнюю игру с "Шахтером", в котором его подопечные уступили со счетом 2:0:
"Хорошо, что мы смогли сыграть такой хороший спарринг. В первом тайме "Рух" полностью переигрывал "Шахтер" и создал 6-7 стопроцентных голевых моментов. К сожалению, не удалось забить, а сами пропустили гол после ошибки защиты и вратаря.
В целом я доволен игрой и тем, как команда действовала в этом матче. Сегодня удалось продемонстрировать то, что мы наигрываем на тренировках, еще и на фоне такого серьезного соперника как "Шахтер". Все игроки очень хорошо работают, поэтому мы дали им шанс проявить себя. Кто-то сыграл лучше, кто-то хуже, но это контрольный матч, поэтому главное - качество футбола, которое продемонстрировала команда."
Также наставник дал комментарии относительно игроков, которые играют за сборные:
"Я смотрю за всеми сборниками из "Руха". Наши футболисты играют за сборные Украины U-17, U-19 и U-21, Плюман играет за Гваделупу. Они все хорошо себя проявили - Бондарь забил за сборную Украины U-17 в ворота Финляндии, Панченко забил два гола в двух матчах за сборную U-19, Квасница забил, а Роман отдал ассист за сборную U-21. Ребята прекрасно представляют клуб в национальных командах."
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