Черноморец провел спарринги с коллегами из УПЛ

Во время очередной паузы в чемпионате УПЛ, вызванной отборочными матчами национальной и молодежной (U-21) сборными Украины, одесский "Черноморец" активно занимается игровой практикой. Подопечные Романа Григорчука использовали уик-энд для проведения двух спаррингов с коллагами по Премьер-лиге. Оба матча состоялись в Одессе. Сначала "моряки" встретились с "Александрией", которой уступили со счетом 1:3. Интересно, что единственный мяч в составе "Черноморца" забил Артур Авагимян, который за неполные два года совершил по два вояжа с целью трудоустройства по маршруту Одесса – Алесандрия и Александрия - Одесса. В данный момент полузащитник выступает на правах аренды в одесском клубе.

В составе же "Александрии" авторами голов в спарринге стали Владислав Погорелый, Кирилл Сигеев и Артур Микитишин.

воскресном матче "Черноморец" померился силами с черкасским ЛНЗ, причем дебютант УПЛ имел возможность сыграть двумя составами – сначала с главной командой "моряков", а затем с U-19. Первая втреча завершилась вничью, 1:1 (голами обменялись одессит Самсон Иеде и черкасщанин Иван Калюжный), а во второй более опытные футболисты ЛНЗ крупно переиграли резервистов "моряков" - 6:0 ("дублями" отличились Геннадий Пасич и Назарий Ныч, по одному мячу на счету Сергея Шестакова и ладислава Наумца).