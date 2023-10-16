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В расположение Кривбасса прибыл молодой ганский нападающий. Клуб подписал его полтора месяца назад

Премьер-лига
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Устранили все бюрократические нюансы

В расположение Кривбасса прибыл молодой ганский нападающий. Клуб подписал его полтора месяца назад

Фото - ФК Кривбас / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" на своих медиа-ресурсах объявил о том, что к клубу присоединился двадцатилетний ганский нападающий Принс Квабена Аду. Криворожцы подписали его еще полтора месяца назад, однако из-за бюрократических нюансов (проблем с визой) футболист прибыл в расположение клуба только сейчас.

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Принс уже подписал все документы, познакомился с коллективом и провел тренировку с новыми партнерами.

- Очень ждал, когда смогу присоединиться к команде. В "Кривбассе" мне все нравится. Думаю, много времени на адаптацию не потребуется. Приятно поражен результатами команды. Буду много работать, чтобы скорее влиться в коллектив и помогать "Кривбассу" побеждать, - сказал игрок на презентации.

Новичок получил в "Кривбассе" номер "80". Контракт подписан сроком четыре года.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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