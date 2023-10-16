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СМИ: Защитнику Зари удалось избежать тяжелой травмы
Джордан будет в порядке
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Джордан, получивший травму в кубковом матче против ФСК "Мариуполь", избежит продолжительной реабилитации. Как сообщает ТаТоТаке, обследование, проведенное на третий день после матча, не подтвердило опасения врачей. Окончательный диагноз Джордана – растяжение.
По прогнозам медиков, легионер "Зари" может пропустить матч одиннадцатого тура УПЛ против "Оболони", который запланирован на ближайшую пятницу. Но практически точно будет готов к важному поединку Лиги конференций против "Маккаби", если этот поединок состоится.
Напомним, что в этом сезоне Джордан провел за "Зарю" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол.
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