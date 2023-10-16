Ван Леувен: Я доволен спаррингом с Рухом и тем, как все работали в последние дни

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал о спарринге с "Рухом" (2:0) и подготовке команды к ближайшим официальным матчам.

- Мистер, "Шахтер" накануне провел контрольный матч с "Рухом". Какие впечатления от этой игры и как идет подготовка?

- Прежде всего нам не хватает игроков сборной, а для всех остальных футболистов, которые не входят в ее состав, это почти двухнедельный перерыв, поэтому мы организовали для них товарищескую встречу с "Рухом". Также на этой неделе с нами тренировались некоторые игроки Академии, что позволило посмотреть на молодежь в спарринге с первой командой. Для меня это был положительный опыт, учитывая не на результат, а на то, как мы играли, как футболисты смогли показать себя после двух дней тяжелых тренировок. Я доволен спаррингом, доволен группой и тем, как все работали в последние дни. Для части этой группы это была также подготовка к следующему матчу чемпионата. Ждем возвращения сборников, чтобы продолжить тактическую часть работы.

- Вы упомянули о сборниках. Насколько сложно проводить тренировочный процесс без них?

- Всегда важно продолжать работать на высоком уровне, чтобы игроки, не привлеченные в сборные, имели соответствующие физические и тактические нагрузки. Чтобы, когда команда соберется вместе, все находились на одном уровне и имели одинаковую форму. Такие перерывы позволяют тренерам организовать товарищеские матчи и предоставить игровое время футболистам, которые меньше играют в поединках чемпионата и Лиги чемпионов.

- Вы активно привлекаете молодежь и в спарринге с "Рухом" дали сыграть юным футболистам. Можете выделить кого-то из них?

- Да, дали им всем возможность поиграть. Мне нравится работать с группой из 20 футболистов, что позволяет нам проводить тренировочные игры 11 на 11, посмотреть на молодежь. Также это хорошо, учитывая будущее: если что-то произойдет, то ты уже видел некоторых молодых исполнителей и имеешь представление об их игре. Я доволен проделанной работой.

- Две недели назад "Шахтер" сыграл с "Рухом" вничью в поединке УПЛ, а сейчас одержал победу. В чем разница между этими матчами?

- Это товарищеская встреча, поэтому подход другой. Во-первых, Ракицкий играл более 20 минут, это самая большая разница. В матче чемпионата за 20 минут мы уже были вдесятером. По моему мнению, "Рух" действовал в том же стиле, что и в прошлый раз: пытался прессинговать, играть агрессивно. В начале мы имели некоторые сложности, но через десять минут все нормализовалось и ребята стали играть в футбол, создавать моменты и забивать.

- На поле после травмы и восстановления вернулся Валерий Бондарь. Готов ли он к выходу в официальных матчах и как оцениваете его физические кондиции?

- Он до этого уже хорошо поработал над физической формой, частично тренировался с нами на прошлой неделе, а последние четыре дня полностью находится в общей группе и готов продолжать. Сейчас он отыграл один тайм. Радуемся, что он вернулся и набрал хорошие кондиции. Теперь надо двигаться дальше и выходить на 90 минут.

- Также себя неплохо проявил Невертон. Что можете сказать о его игре?

- Знали с самого начала, что Невертону необходимо дать время. Он имеет нужные качества, скорость, технические навыки. Просто нам понадобилось чуть больше времени, чтобы подготовить его, лучше понять. Очень приятный парень, всегда улыбается и тяжело работает на тренировках. Во втором тайме показал то, чего мы от него ожидали. Однако его силы и мощности не хватает надолго. Хотим подготовить его, чтобы он всегда был готов, действовал в том стиле, в котором хочет, и вписывался в команду игру, - сказал ван Леувен.