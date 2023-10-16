  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионер Днепра-1 покинул клуб из-за войны - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионер Днепра-1 покинул клуб из-за войны - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец так и не смог привыкнуть к нашим реалиями

Легионер Днепра-1 покинул клуб из-за войны - Источник

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1 Фелипе Пирес покинул расположение клуба. Об этом сообщает сайт болельщиков Днепра "Причал".

Причина – полномасштабная война РФ против Украины. 28-летний бразилец так и не смог привыкнуть к нашим реалиями, воздушные тревоги и так далее.

Напомним, Пирес стал игроком "Днепра-1" в феврале 2022-го года. После этого игрок трижды отправлялся в аренду - в нидерландский "Ден Гааг", бразильский "Жувентуде" и греческий "Волос".

За украинскую команду он сыграл 3 матча, всего проведя на поле 136 минут.

Читайте такжеСелезнев станет спортивным директором Днепра-1, - источник

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: Я доволен спаррингом с Рухом и тем, как все работали в последние дни
yellow-arrow
СМИ: Защитнику Зари удалось избежать тяжелой травмы
yellow-arrow
Англия и Мальта для сборных Украины, топ-матч в УПЛ. Расписание футбола на 16 – 22 октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdnipro.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде