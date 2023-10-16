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Легионер Днепра-1 покинул клуб из-за войны - Источник
Бразилец так и не смог привыкнуть к нашим реалиями
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1 Фелипе Пирес покинул расположение клуба. Об этом сообщает сайт болельщиков Днепра "Причал".
Причина – полномасштабная война РФ против Украины. 28-летний бразилец так и не смог привыкнуть к нашим реалиями, воздушные тревоги и так далее.
Напомним, Пирес стал игроком "Днепра-1" в феврале 2022-го года. После этого игрок трижды отправлялся в аренду - в нидерландский "Ден Гааг", бразильский "Жувентуде" и греческий "Волос".
За украинскую команду он сыграл 3 матча, всего проведя на поле 136 минут.
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