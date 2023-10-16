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Вингер Руха дублем принес своей сборной победу в матче Лиги Наций КОНКАКАФ
Его национальная команда дома принимала Сент-Люсию
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Фредди Плюман сыграл за сборную Гваделупы в матче 4-го тура Лиги Наций КОНКАКАФ. В частности, его команда дома принимала Сент-Люсию.
Плюман провел на поле 80 минут и оформил дубль: сначала "руховец" на 51-й минуте реализовал пенальти, а на 71-й минуте удвоил преимущество своей команды. В итоге, Гваделупа победила Сент-Люсию со счетом 2:0.
Сейчас Гваделупа лидирует в своей группе в дивизионе В, имея в своем активе 9 очков и опережая Сент-Люсию благодаря лучшей разнице голов. Следующий матч команда Плюмана сыграет против Синт-Мартена (базовая дата поединка - 16 ноября), а после этого в последнем туре встретится с Сент-Китс и Невис (базовая дата матча - 19 ноября).
Добавим, Фредди Плюман провел за сборную Гваделупы 14 матчей, в которых отметился 6 голами и отдал 4 ассиста.
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