Роман Григорчук: Чуть-чуть могу считать себя одесситом

С недавних пор, а точнее с 2019 года, в Одессе существует традиция: команда КВН Джентльменов Одесского университета вручает премию людям, внесшим немалый вклад в сохранение и творческое развитие истории и культуры города. Одним из пяти лауреатов, которые после голосования специальной комиссии были внесены в список наиболее достойных кандидатов, стал главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук. Вручить премию, носящую имя сценариста и юмориста Яна Гельмана, было доверено другому известному юмористу и актеру, участнику "Джентльмен-шоу" Олегу Филимонову.

- Я большой любитель футбола, - сказал он перед вручением. – А в Одессе фтбол – это настоящий культ. Собственно, он был всегда, несмотря на победы или какие-то неудачные этапы в жизни "Черноморца". Когорта людей, постоянно ходивших на матчи любимой команды, сохранялась всегда – ее я бы назвал "ядерный электорат". И я рад, что сегодня мы врчаем премию Роману Григорчуку, действительно доказавшему, что футбол в Одессе жив и развивается. Одесса любит и уважает эту игру, как и любит его героя – главного тренера "Черноморца". И мы на него очень надеемся.

Представление лауреата собравшимся Олег Филимонов завершил словами, адресованными Григорчуку: "Если что-то нужно от нас, Роман, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда придем на помощь. Сыграть мы не сможем, но рассмешим". Получив почетную грамоту, премию и белый "джентльменовский" шарф на шею, озаренный улыбкой руководитель "Черноморца" поделился мыслями о своих и командных перспективах.

– Я бы хотел (и приложу для этого максимум усилий), чтобы "Черноморец" играл так, чтобы мы безоговорочно были творческими людьми, – заверил Григорчук. – На нашем стадионе с вами и всеми нашими фанатами невероятная среда футбола. Я был на многих аренах – больших и разных, и могу сказать: здесь все по-особому. Команда "Черноморец" в долгу перед вами, творческими людьми. Мы, тренеры и футболисты, хотим сделать так, чтобы это был действительно спектакль в нашем исполнении. И большое шоу в нашем совместном исполнении. Я мечтаю и молю Бога, чтобы это произошло как можно быстрее. Чтобы наш стадион был заполнен и чтобы мы играли так, чтобы все были довольны – как отличным результатом, так и игрой. Я безмерно благодарен за приглашение и признание, и за то, что я немного могу считать себя одесситом. А это очень дорогого стоит.