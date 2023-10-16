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Официально: Шахтер уволил главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданно. Или нет?

Официально: Шахтер уволил главного тренера

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Шахтер" официально объявляет о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Напомним, Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года, заменив на этйо должности Йована Йовичевича. За это время команда провела 12 официальных матчей.

На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (4)
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Kaiso Vegas
16.10.2023 в 16:32
Поверніть «Йована»!
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Romerik (YNWA)
16.10.2023 в 16:32
Жорстко. Але поняти можна. Правда я думав він дотягне до Чорноморця/ДК
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Рокицький (Біла Церква)
16.10.2023 в 16:31
на мою думку клуб має якісь проблеми внутрішного характеру... в даній ситуації жалко саме Шахтар, адже в розпал сезону він залишається без тренера... а попередній ситуації жалко Йовечава....
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0
0
trafalgar (Запорожье)
16.10.2023 в 16:29
идиоты,мужик мегакамбек сделал в лч а вы его уволили
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0
-1

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