Официально: Шахтер уволил главного тренера

" Шахтер " официально объявляет о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Напомним, Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года, заменив на этйо должности Йована Йовичевича. За это время команда провела 12 официальных матчей.

На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.