Премьер-лига
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Официально: Шахтер уволил главного тренера
Неожиданно. Или нет?
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
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Напомним, Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года, заменив на этйо должности Йована Йовичевича. За это время команда провела 12 официальных матчей.
На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.
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Источник:ФК Шахтар
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Комментарии (4)
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Kaiso Vegas
16.10.2023 в 16:32
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Romerik (YNWA)
16.10.2023 в 16:32
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Рокицький (Біла Церква)
16.10.2023 в 16:31
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trafalgar (Запорожье)
16.10.2023 в 16:29
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