Официально: Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера

Донецкий "Шахтер" уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Как официально сообщает пресс-служба клуба, после увольнения голландского тренера команду принял спортивный детектор клуба Дарио Срна.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Дарио будет готовить "Шахтер" к следующим матчам в качестве исполняющий обязанности главного тренера.

На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.

Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.