Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера
Это большой шанс для Дарио
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер"
Как официально сообщает пресс-служба клуба, после увольнения голландского тренера команду принял спортивный детектор клуба Дарио Срна.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Дарио будет готовить "Шахтер" к следующим матчам в качестве исполняющий обязанности главного тренера.
На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.
Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Официально: Шахтер уволил главного тренера
- Послание Бензема означает: Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других - журналист Риоло
- Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября
- Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО
Новости по теме
- 11:42 Украинские В Шахтере опровергли информацию о возможном приходе Тудора на тренерский мостик
- 22:37 Украинские Степаненко провел юбилейный матч за Шахтер – больше только у Срны и еще трех легенд горняков
- 21:26 Украинские Шахтер вместе с новичком Кастилло провел первую тренировку под руководством ван Леувена - ФОТО