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Официально: Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Это большой шанс для Дарио

Официально: Срна назначен исполняющим обязанности тренера Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Как официально сообщает пресс-служба клуба, после увольнения голландского тренера команду принял спортивный детектор клуба Дарио Срна.

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Дарио будет готовить "Шахтер" к следующим матчам в качестве исполняющий обязанности главного тренера.

На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.

Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
16.10.2023 в 18:11
с.р.а.к.а
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0
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Romerik (YNWA)
16.10.2023 в 17:59
Дожилися...Шахтарські серця
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