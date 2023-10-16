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Ван Леувен возглавлял Шахтер 105 дней - это самый короткий тренерский отрезок за времена независимости Украины

Премьер-лига
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Предыдущий антирекорд принадлежал Анатолию Бышовцу

Ван Леувен возглавлял Шахтер 105 дней - это самый короткий тренерский отрезок за времена независимости Украины

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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"Шахтер" официально объявил о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Временным исполняющим обязанности назначен Дарио Срна.

На своей должности ван Леувен отработал 105 матчей – он возглавил донецкий команду 3 июля этого года.

Он стал главным тренером, который меньше всего занимал свою должность в "Шахтере" с момента обретения Украиной Независимости.

Предыдущий антирекорд принадлежал Анатолию Бышовцу (182 дня).

Алексей Дрозденко (46), Валерий Яремченко (80), Виктор Прокопенко (8) имеют меньшее количество дней, чем Ван Леувен, но все они занимали должность исполняющего обязанности главного тренера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
transfermarkt

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