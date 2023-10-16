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Невертон: В Бразилии, игра несколько медленнее, чем в Украине
Бразилец Шахтера сравнил два чемпионата
shakhtar.com
Вингер "Шахтера" Невертон поделился впечатлениями от
- Это был действительно очень хороший товарищеский матч. Рад первому голу в составе "Шахтера". Несколько дней назад вернулись к тренировкам - они очень насыщенные и интенсивные. Я тяжело работаю на тренировках, чтобы потом я смог показать себя как можно лучше в играх, а команда - добиться результата.
- Как чувствуешь свой уровень физических кондиций и какие эмоции, несмотря на то, что забил сегодня даже в товарищеском матче?
- Думаю, это результат проделанной работы на тренировках. Да, я могу использовать это на практике во время матча. Что же на счет моей физической формы - на данный момент она очень хорошая.
- Что стало залогом твоего гола?
- Я всегда сосредоточен накануне матча. Стараюсь сфокусироваться на игре, насколько это возможно.
- Что можешь сказать об украинских командах и в целом о чемпионате Украины?
- Чемпионат Украины существенно отличается от Бразилии. Здесь надо иметь гораздо больше физической силы и скорости в то время, как в Бразилии, по моему мнению, игра несколько медленнее. Поэтому это действительно сказалось на мне. В Бразилии футбол не такой быстрый, поэтому здесь нужна очень хорошая физическая подготовка.
Я адаптируюсь хорошо. Слава Богу, на тренировках и в играх стараюсь делать все возможное, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.
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