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Невертон: В Бразилии, игра несколько медленнее, чем в Украине

Премьер-лига
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Бразилец Шахтера сравнил два чемпионата

Невертон: В Бразилии, игра несколько медленнее, чем в Украине

shakhtar.com

Новина українською

Вингер "Шахтера" Невертон поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче с "Рухом" (2:0), в котором он забил свой дебютный гол за "горняков".

- Это был действительно очень хороший товарищеский матч. Рад первому голу в составе "Шахтера". Несколько дней назад вернулись к тренировкам - они очень насыщенные и интенсивные. Я тяжело работаю на тренировках, чтобы потом я смог показать себя как можно лучше в играх, а команда - добиться результата.

- Как чувствуешь свой уровень физических кондиций и какие эмоции, несмотря на то, что забил сегодня даже в товарищеском матче?

- Думаю, это результат проделанной работы на тренировках. Да, я могу использовать это на практике во время матча. Что же на счет моей физической формы - на данный момент она очень хорошая.

- Что стало залогом твоего гола?

- Я всегда сосредоточен накануне матча. Стараюсь сфокусироваться на игре, насколько это возможно.

- Что можешь сказать об украинских командах и в целом о чемпионате Украины?

- Чемпионат Украины существенно отличается от Бразилии. Здесь надо иметь гораздо больше физической силы и скорости в то время, как в Бразилии, по моему мнению, игра несколько медленнее. Поэтому это действительно сказалось на мне. В Бразилии футбол не такой быстрый, поэтому здесь нужна очень хорошая физическая подготовка.

Я адаптируюсь хорошо. Слава Богу, на тренировках и в играх стараюсь делать все возможное, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Невертон
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