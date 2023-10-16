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Оба из Кривбасса. УПЛ назвала лучших игрока и тренера сентября
Бенефис представителей Кривбасса
upl.ua
На первом этапе УПЛ опросила журналистов, после чего были выведены четвёрки лучших футболистов и тренеров Лиги в сентябре сезона 2023/24 годов.
По итогам опроса, в голосовании за топ-футболиста приняли участие Владимир Бражко ("Динамо"), Назар Волошин ("Динамо"), Максим Задерака ("Кривбасс"), Максим Прядун ("ЛНЗ").
В голосовании за топ-наставника приняли участие: Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Роман Григорчук ("Черноморец"), Мирча Луческу ("Динамо"), Виталий Пономарев ("Рух").
После определения 8 номинантов болельщики определил лучших.
В итоге, лучшим тренером сентября был выбран наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб, а лучшим игроком - хавбек криворожцев Максим Задерака.
Результаты голосования среди игроков:
М. Задерака – 36,8%
В. Бражко – 30,1%
М. Прядун – 23,7%
Н. Волошин – 9,3%
Результаты голосования среди тренеров:
Ю. Вернидуб – 41,5%
Р. Григорчук – 30,4%
В. Пономарев – 15%
М. Луческу - 13,1%
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