Оба из Кривбасса. УПЛ назвала лучших игрока и тренера сентября

УПЛ подвела итоги голосования на звания лучшего игрока и тренера сентября.

На первом этапе УПЛ опросила журналистов, после чего были выведены четвёрки лучших футболистов и тренеров Лиги в сентябре сезона 2023/24 годов.

По итогам опроса, в голосовании за топ-футболиста приняли участие Владимир Бражко ("Динамо"), Назар Волошин ("Динамо"), Максим Задерака ("Кривбасс"), Максим Прядун ("ЛНЗ").

В голосовании за топ-наставника приняли участие: Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Роман Григорчук ("Черноморец"), Мирча Луческу ("Динамо"), Виталий Пономарев ("Рух").

После определения 8 номинантов болельщики определил лучших.

В итоге, лучшим тренером сентября был выбран наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб, а лучшим игроком - хавбек криворожцев Максим Задерака.

Результаты голосования среди игроков:

М. Задерака – 36,8%

В. Бражко – 30,1%

М. Прядун – 23,7%

Н. Волошин – 9,3%

Результаты голосования среди тренеров:

Ю. Вернидуб – 41,5%

Р. Григорчук – 30,4%

В. Пономарев – 15%

М. Луческу - 13,1%