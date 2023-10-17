Дулуб: Для ЛНЗ было важно было провести два спарринга

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о спаррингах с одесским "Черноморцем".

"Для нас важно было провести сегодня именно два спарринга, чтобы каждый из футболистов получил достаточную игровую нагрузку. Ведь в ЛНЗ по разным причинам сразу несколько исполнителей выпадали и потому находились не в одинаковых физических кондициях с одноклубниками. И когда мы обратились к "Черноморцу" с просьбой о проведении сначала поединка с их молодежным составом, а затем – с основой, то нам пошли навстречу. Пользуясь случаем хочу поблагодарить одесситов за гостеприимство. Все было организовано идеально, что очень важно в подготовительный период.