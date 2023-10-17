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Дулуб: Для ЛНЗ было важно было провести два спарринга

Премьер-лига
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Черкащане заполнили международную паузу контрольными матчами

Дулуб: Для ЛНЗ было важно было провести два спарринга

Фото: ЛНЗ

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Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о спаррингах с одесским "Черноморцем".

"Для нас важно было провести сегодня именно два спарринга, чтобы каждый из футболистов получил достаточную игровую нагрузку. Ведь в ЛНЗ по разным причинам сразу несколько исполнителей выпадали и потому находились не в одинаковых физических кондициях с одноклубниками. И когда мы обратились к "Черноморцу" с просьбой о проведении сначала поединка с их молодежным составом, а затем – с основой, то нам пошли навстречу. Пользуясь случаем хочу поблагодарить одесситов за гостеприимство. Все было организовано идеально, что очень важно в подготовительный период.

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У дублеров мы выиграли – 6:0, а с основой "моряков" разошлись миром – 1:1. У ЛНЗ отличился Иван Калюжный. Главное, что обошлось без повреждений, уже близки к боевой спортивной форме и многие ранее травмированные игроки (Максим Ковалев, Сергей Рыбалка, Евгений Банада). После дня отдыха в Черкассах начнем подготовку к очередному календарному матчу – с "Шахтером", который состоится во Львове 21 октября", - резюмировал Дулуб.

После 10-ти туров УПЛ ЛНЗ занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

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В статье: Черноморец (Одесса) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Sport.ua

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