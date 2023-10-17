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Бражко: Сначала расстроился, что не перешел в Торино, но тогда продали Сидорчука и я понял, что на меня рассчитывают

Премьер-лига
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Хавбек "Динамо" - о сорванном трансфере в итальянский клуб

Бражко: Сначала расстроился, что не перешел в Торино, но тогда продали Сидорчука и я понял, что на меня рассчитывают

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко рассказал, почему не перешел летом в итальянский "Торино".

- Интерес от "Торино", который был летом. Насколько были готовы ехать?

- Это было приятно. Первая команда, которая интересовалась мной и сделала предложение. Конечно, я верил, что могу перейти, но это было решение президента [не продавать].

Сначала я расстроился, но потом продали Сергея Сидорчука, я понял, что на меня рассчитывают [в "Динамо"] и надо доказывать, показать в "Динамо" сезон-два и тогда идти, если договорятся клубы.

- Какой иностранный чемпионат нравится?

- Италия, Англия мне нравится очень, Бундеслига. Все из топ-пять (смеется), - сказал Бражко.

Напомним, что по информации источников, итальянский клуб предлагал за игрока 5 млн евро плюс бонусы, однако получил отказ, так как сумма не удовлетворила президента "Динамо" Игоря Суркиса, который считает, что в будущем хавбек будет стоить намного дороже.

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В статье: Динамо (Киев) Торино Владимир Бражко
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Источник:
Сусільне Спорт

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