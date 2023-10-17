Новичок Кривбасса: За украинским футболом начал следить благодаря Андрею Шевченко

Ганский новичок криворожского "Кривбасса" Принс Аду рассказал о решении перейти в криворожскую команду.

- Я очень счастлив подписать контракт с "Кривбассом", потому что я следил за этой командой. Здесь играет мой друг Даниэль Соса, я следил за его выступлениями. Чувствую, что нужен этой команде и ее главному тренеру, поэтому я очень счастлив и мотивирован.

- Как тебя приняла команда и с кем подружился сейчас больше всего?

- Все хорошо, меня приняли как своего. К тому же я уже знаю Даниэля Сосу, а сейчас хорошо общаюсь с Иваном Дибанго и Жаном По. Мы даже успели посетить вместе матч женского "Кривбасса". Эти ребята помогают мне адаптироваться в клубе и городе.

- Какая твоя любимая позиция на поле, где чувствуешь себя наиболее комфортно?

- Обычно я играю на позиции под нападающим в качестве "десятки". Но это зависит от требований тренера. Если мне нужно будет сыграть атакующим фланговым полузащитником или в качестве форварда - это не станет большой проблемой. Все решает тренер и его тактическая схема.

- Ты подписал с "Кривбассом" полноценный контракт на 4 года. Расскажешь о деталях перехода? Как "Кривбасс" на тебя вышел?

- Я обрадовался, когда получил предложение от "Кривбасса". Впоследствии я разговаривал с главным тренером, он рассказал о планах клуба. Также с переходом помогли и друзья из "Кривбасса", которых я знал раньше. Я чувствую, что это хороший вариант продолжения моей карьеры и моего дальнейшего развития как профессионала.

- Что раньше знал о "Кривбассе" и украинском футболе до твоего трансфера?

- Я начал следить за "Кривбассом" после перехода сюда Даниэля Сосы. Начал смотреть матчи команды - мне понравилась игра, старательность футболистов и атмосфера в коллективе Юрия Вернидуба. Что касается украинского футбола, то я начал следить за ним благодаря вашей легенде - Андрею Шевченко. Мне очень нравился стиль его игры как нападающего. Также импонирует игра Александра Зинченко, который выступает на самом высоком мировом уровне.

- Ты смог прибыть в расположение "Кривбасса" только через несколько месяцев после объявления о трансфере из-за бюрократических трудностей. Где находился все это время и как поддерживал форму?

- После подписания контракта я поехал в Анталию, где ждал оформления всех документов и получения визы. В это время тренеры прописали мне программу физической подготовки, которую я выполнял до переезда. Я постоянно посещал фитнес-зал и ждал пока все уладится. И вот наконец я здесь и готов помогать новой команде.

- Какие первые впечатления от клуба и его инфраструктуры, а также от Кривого Рога?

- Когда я приехал, мне все понравилось с первого раза: теплый прием, современный ремонт, качественные газоны с натуральным покрытием, удобные условия для тренировки и проживания. Очень хорошая инфраструктура и клубная база, а также и город.

- Ты выбрал в команде номер 80. Почему именно этот номер?

- У меня есть любимый номер - 29, однако сейчас он недоступен. Поэтому я выбрал 80-й. Во время зимней паузы я смогу сменить номер на свой привычный. Сейчас это не проблема. Главное влиться в коллектив, хорошо играть и приносить пользу "Кривбассу". У меня есть для этого все возможности.

- И напоследок скажи несколько слов нашим болельщикам.

- Продолжайте поддерживать нас в любой ситуации. Я буду делать все зависящее от себя, чтобы приносить вам радость и положительные эмоции. Мы будем работать усердно, чтобы получить желаемый результат. Уверен, что вместе нам удастся достичь новых вершин, - рассказал Аду.