Ван Леувен конфликтовал с лидерами Шахтера, - СМИ

" Шахтер " довольно неожиданно уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена, под руководством которого команда провела всего 105 дней и 12 матчей.

По информации Sport.ua, у тренера были не самые лучшие отношения с некоторыми игроками команды.

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Источник пишет о том, что коуч так и не смог найти общий язык с лидерами команды – Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к игрокам, которые пришли в клуб по его протекции.

Также источник отмечает, что похожая ситуация у ван Леувена была в "Маккаби" Тель-Авив, где у тренера произошел конфликт с игроками, из-за которого атмосфера в команде была не лучшей.