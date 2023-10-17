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Ван Леувен конфликтовал с лидерами Шахтера, - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам

Ван Леувен конфликтовал с лидерами Шахтера, - СМИ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" довольно неожиданно уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена, под руководством которого команда провела всего 105 дней и 12 матчей.

По информации Sport.ua, у тренера были не самые лучшие отношения с некоторыми игроками команды.

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Источник пишет о том, что коуч так и не смог найти общий язык с лидерами команды – Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к игрокам, которые пришли в клуб по его протекции.

Также источник отмечает, что похожая ситуация у ван Леувена была в "Маккаби" Тель-Авив, где у тренера произошел конфликт с игроками, из-за которого атмосфера в команде была не лучшей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (7)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 22:05
У шахтарі є лідери??? ..
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.10.2023 в 21:39
потому что бондаренко - субтильный дрыщ, а не боец!
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+1
0
Не люблю футбол (Хорол)
17.10.2023 в 21:09
Де там лідери,двоє своє вже відбігали,на пенсію пора
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+2
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
17.10.2023 в 21:05
.... и там , где сейчас Макаби Тель Авив , окажется и Шахтёр... Потому что дедовщина - это путь в помойку...Моцартов делают отцы (то есть строгость и непреклонность), а пригласить крутого тренера, чтоб уровнять его в правах вести стратегию с тусовкой - это в высшей мере непрофессионально... И результат будет соответствующий...
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+2
-2
aleks68
17.10.2023 в 21:08
поживём увидим кто где окажется.
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0
-2
avatar
scorpius (Ck)
17.10.2023 в 21:00
Это ещё летом было известно. А вот почему Ахметов стал на сторону футболистов, а не тренера - это вопрос...
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0
-2
Gican85 (Киев)
17.10.2023 в 22:00
+ , ошибся.
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0
0

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