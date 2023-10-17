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Ван Леувен конфликтовал с лидерами Шахтера, - СМИ
Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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По информации Sport.ua, у тренера были не самые лучшие отношения с некоторыми игроками команды.
Источник пишет о том, что коуч так и не смог найти общий язык с лидерами команды – Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к игрокам, которые пришли в клуб по его протекции.
Также источник отмечает, что похожая ситуация у ван Леувена была в "Маккаби" Тель-Авив, где у тренера произошел конфликт с игроками, из-за которого атмосфера в команде была не лучшей.
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