Поворознюк: Продолжаю мечтать, чтоб в Петрово приехал Реал

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал, что по-прежнему мечтает о матчах с "Реалом".

"Плох солдат, который не хочет стать генералом. Это была моя мечта, и она остается. Пока я буду жить, в Петрово будет футбол. Пока футбол будет в Петрово, мы просто будем мечтать об одном – чтобы в Петрово приехал "Реал" Мадрид.

Я все буду делать для того, чтобы "Ингулец" вышел в еврокубки и рано или поздно мы все-таки сыграли на европейском уровне", - сказал Поворознюк.