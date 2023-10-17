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Поворознюк: Продолжаю мечтать, чтоб в Петрово приехал Реал
Плох солдат, который не хочет стать генералом
Фото: ФК Ингулец
Президент "
"Плох солдат, который не хочет стать генералом. Это была моя мечта, и она остается. Пока я буду жить, в Петрово будет футбол. Пока футбол будет в Петрово, мы просто будем мечтать об одном – чтобы в Петрово приехал "Реал" Мадрид.
Я все буду делать для того, чтобы "Ингулец" вышел в еврокубки и рано или поздно мы все-таки сыграли на европейском уровне", - сказал Поворознюк.
Напомним, что сейчас "Ингулец" играет в Первой лиге, гдде после 12 туров лидирует в группе Б.
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