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Ахметов поблагодарил Срну: Не испугался принять команду, зная, что мы планируем назначить нового тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Не больше, чем и.о.?

Ахметов поблагодарил Срну: Не испугался принять команду, зная, что мы планируем назначить нового тренера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов встретился с исполняющим обязанности главного тренера Дарио Срной и поблагодарил его за то, что тот согласился возглавить команду в такое непростое для страны и клуба время.

"Твое сердце всегда было, есть и будет с "Шахтером". Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с "Барселоной" и другими сложными матчами, - обратился Ахметов к Срне.

Я уверен, что у "Шахтера" впереди много побед. Как уверен и в победе Украины в этой несправедливой войне. Я горжусь тем, что клуб делает для реабилитации военных и поддержки их семей. Эти программы мы обязательно будем продолжать".

Накануне "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Патриком ван Леувеном. В СМИ была информация, что нидерландец конфликтовал с лидерами команды.

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В статье: Дарио Срна Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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