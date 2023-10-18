Официально. Экс-защитник Шахтера подписал контракт с Полесьем

Бывший защитник "Днепра-1" и "Шахтера" Лукас Тейлор стал игроком "Полесья", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 28-летнего бразильца рассчитан до конца текущего сезона.

Он уже включен в заявку житомирян на сезон УПЛ. Лукас будет играть под 13-м номером.

Тейлор имеет значительный опыт в игровой карьере: выступал за различные клубы на родине в Бразилии, играл за португальский "Эшторил-Прая", греческий "ПАОК". В Украине он известен по выступлениям за "Львов", "Днепр-1" и "Шахтер".