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Официально. Экс-защитник Шахтера подписал контракт с Полесьем

Премьер-лига
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Бразилец перебрался в житомирский клуб

Официально. Экс-защитник Шахтера подписал контракт с Полесьем

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Бывший защитник "Днепра-1" и "Шахтера" Лукас Тейлор стал игроком "Полесья", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 28-летнего бразильца рассчитан до конца текущего сезона.

Он уже включен в заявку житомирян на сезон УПЛ. Лукас будет играть под 13-м номером.

Тейлор имеет значительный опыт в игровой карьере: выступал за различные клубы на родине в Бразилии, играл за португальский "Эшторил-Прая", греческий "ПАОК". В Украине он известен по выступлениям за "Львов", "Днепр-1" и "Шахтер".

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В статье: Полесье (Житомир) Лукас Тейлор
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Источник:
polissyafc.com

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