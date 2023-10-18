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Отсутствовал один президент. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли

Премьер-лига
(1 голосов)

Собрание запланировано на следующую неделю

Отсутствовал один президент. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли

УПЛ

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, что запланированная на 17 октября встреча владельцев УПЛ, была перенесена. На собрании не было одного президента.

"Перенесли на 25 октября в связи с тем, что [Геннадий] Буткевич (президент "Полесья" - прим.) был на матче сборной Украины против Северной Македонии. Он вернулся только вчера", – сказал Вячеслав Фридман в комментарии Sport-express.ua.

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В статье: УПЛ Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Геннадий Буткевич
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Источник:
Sport-express.ua

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