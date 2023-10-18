Отсутствовал один президент. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, что запланированная на 17 октября встреча владельцев УПЛ, была перенесена. На собрании не было одного президента.

"Перенесли на 25 октября в связи с тем, что [Геннадий] Буткевич (президент "Полесья" - прим.) был на матче сборной Украины против Северной Македонии. Он вернулся только вчера", – сказал Вячеслав Фридман в комментарии Sport-express.ua.