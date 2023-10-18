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Тренер Руха: Работаем над позиционными атаками, у нас не всегда хорошо удавался этот элемент

Премьер-лига
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Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча с Вересом

Тренер Руха: Работаем над позиционными атаками, у нас не всегда хорошо удавался этот элемент

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Вереса".

"У нас серьезная подготовка к каждому сопернику и "Верес" – не исключение, поэтому тренировки проходят в нашем привычном режиме. Сейчас команда много работает над позиционными атаками, ведь это один из самых тяжелых игровых аспектов. У нас не всегда хорошо удавался этот элемент, в частности, мы потеряли очки с "Минаем", потому что создали много моментов, но не реализовали их.

Я не думаю, что "Верес" у себя дома будет играть вторым номером. Вероятно, они будут играть в активный футбол и это будет непростой для нас матч против серьезного соперника. Сейчас мы разбираем их игру, а также свои предыдущие матчи.

Наши сборники уже вернулись в расположение команды. Они качественно сыграли за свои национальные сборные, поэтому сейчас получили небольшой отдых и восстанавливаются после этих матчей. Но эти игроки вернутся в общую группу и мы рассчитываем на всех наших футболистов перед матчем с "Вересом", - сказал Пономарев.

Напомним, что матч "Верес" – "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября, и начнется в 13:00.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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