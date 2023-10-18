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Тренер Руха: Работаем над позиционными атаками, у нас не всегда хорошо удавался этот элемент
Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча с Вересом
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "
"У нас серьезная подготовка к каждому сопернику и "Верес" – не исключение, поэтому тренировки проходят в нашем привычном режиме. Сейчас команда много работает над позиционными атаками, ведь это один из самых тяжелых игровых аспектов. У нас не всегда хорошо удавался этот элемент, в частности, мы потеряли очки с "Минаем", потому что создали много моментов, но не реализовали их.
Я не думаю, что "Верес" у себя дома будет играть вторым номером. Вероятно, они будут играть в активный футбол и это будет непростой для нас матч против серьезного соперника. Сейчас мы разбираем их игру, а также свои предыдущие матчи.
Наши сборники уже вернулись в расположение команды. Они качественно сыграли за свои национальные сборные, поэтому сейчас получили небольшой отдых и восстанавливаются после этих матчей. Но эти игроки вернутся в общую группу и мы рассчитываем на всех наших футболистов перед матчем с "Вересом", - сказал Пономарев.
Напомним, что матч "Верес" – "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября, и начнется в 13:00.
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