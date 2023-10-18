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Отставка - решение клубного руководства. Степаненко отрицает конфликт с ван Леувеном
Капитан Шахтера говорит, что никаких конфликтов не было
shakhtar.com
Капитан "
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Игрок опроверг данную информацию и сообщил, что у него никаких конфликтов с нидерландским специалистом не было.
Увольнение Патрика ван Леувена – решение исключительно клубного руководства, отметил Степаненко.
Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Дарио Срна, который уже провел первую тренировку.
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