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Отставка - решение клубного руководства. Степаненко отрицает конфликт с ван Леувеном

Премьер-лига
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Капитан Шахтера говорит, что никаких конфликтов не было

Отставка - решение клубного руководства. Степаненко отрицает конфликт с ван Леувеном

shakhtar.com

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал слухи о том, что одной из причин отставки уже бывшего тренера команды Патрика ван Леувена стали напряженные отношения с лидерами команды, в частности, с самим Тарасом.

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Игрок опроверг данную информацию и сообщил, что у него никаких конфликтов с нидерландским специалистом не было.

Увольнение Патрика ван Леувена – решение исключительно клубного руководства, отметил Степаненко.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Дарио Срна, который уже провел первую тренировку.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
sport.ua

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