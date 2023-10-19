Джарджу: В Гамбии раньше смотрели только Динамо и Шахтер, то теперь знают и Полесье

Гамбийский защитник " Полесья " Мозес Джарджу, который недавно присоединился к житомирскому клубу, рассказал о своем решении приехать играть в Украину:

"Когда я собирался в Украину, люди очень много говорили о войне, которая сейчас происходит. Страна действительно проходит через сложные времена. Когда я прибыл сюда, я увидел, что действительность немного другая.

Хочу объяснить свое мнение: в стране действительно война и это большая беда, но люди не теряют оптимизма. Где это возможно, они стараются жить нормальной мирной жизнью. Я имею в виду, что то, что я видел в новостях немного отличается от того, что я увидел уже здесь. И это важно – не опускать руки. Мне стало спокойнее, когда я увидел дух украинцев.

Когда я получил предложение от "Полесья", я много общался с родными и друзьями и все говорили: зачем, зачем ты туда едешь, там война. Но я стою на том, что футбол это одна из вещей, которая может объединять людей, футбол может способствовать скорейшему восстановлению мира.

И мой приход сюда – это мое личное решение, решение, которое я принял самостоятельно и в котором меня поддержали мои родители. Они тоже переживали, что здесь война. Но мы поговорили, действительно здесь война, но команды играют и я могу внести свой вклад, чтобы люди отвлекались от новостей о войне.

К тому же теперь многие люди на моей родине, в Гамбии смотрят игры "Полесья". И если раньше они видели только игры таких команд, как "Динамо" и "Шахтер", то теперь они знают и "Полесье". И я считаю это прекрасным. Поэтому я никак не сожалею о переезде сюда", - сказал Джарджу.