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Данченко: Заре нужно добавить во всем – тактически, физически и ментально
Защитник "черно-белых" - о предстоящем матче УП
Фото: ФК Зоря Луганськ
Защитник "Зари" Олег Данченко рассказал о своей физической форме и поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Оболони".
– Во-первых, хочется узнать о твоем состоянии. В какой физической форме, по твоему мнению, ты сейчас находишься? Все-таки много не играл.
– Состояние стабильное, чувствую себя очень хорошо. На 80 процентов я готов, но еще предстоит работа над физической активностью, потому что еще много матчей. Буду делать для этого все возможное.
– Ты сыграл после продолжительной паузы весь кубковый матч против "Мариуполя". Как оценишь для себя эту игру и какие эмоции были у тебя?
– Игра складывалась очень хорошо, мы победили 1:0. Физически чувствовал себя очень хорошо. Этот соперник не очень комфортный, не Премьер-лига, но для физической активности было очень хорошо начать с этой команды.
– Впереди игра с "Оболонью", а также Лига конференций. Но ближе всего – игра с "Оболонью". Что можешь сказать о сопернике и твои ожидания?
– Очень хорошая крепкая команда. Будет непросто, будет бой, будем пытаться победить. Ожидания? Каждая игра дается очень тяжело, но нужно побеждать и подниматься в турнирной таблице.
– За счет чего можно улучшить положение в турнирной таблице? Конечно, нужно побеждать, но в чем нужно добавить еще?
– Добавить нужно во всем – тактически, физически, ментально. Думаю, если будут эти компоненты – выиграем эту игру.
– По твоему мнению, нужно несколько побед подряд, чтобы настроение поднять?
– Да, я считаю, что две победы подряд в чемпионате было бы хорошо, чтобы была психология и был дух победы", – сказал Данченко.
Матч "Оболонь" - "Заря" пройдет в пятницу, 20 октября и начнется в 17:00.
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