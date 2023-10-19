Данченко: Заре нужно добавить во всем – тактически, физически и ментально

Защитник "Зари" Олег Данченко рассказал о своей физической форме и поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Оболони".

– Во-первых, хочется узнать о твоем состоянии. В какой физической форме, по твоему мнению, ты сейчас находишься? Все-таки много не играл.

– Состояние стабильное, чувствую себя очень хорошо. На 80 процентов я готов, но еще предстоит работа над физической активностью, потому что еще много матчей. Буду делать для этого все возможное.

– Ты сыграл после продолжительной паузы весь кубковый матч против "Мариуполя". Как оценишь для себя эту игру и какие эмоции были у тебя?

– Игра складывалась очень хорошо, мы победили 1:0. Физически чувствовал себя очень хорошо. Этот соперник не очень комфортный, не Премьер-лига, но для физической активности было очень хорошо начать с этой команды.

– Впереди игра с "Оболонью", а также Лига конференций. Но ближе всего – игра с "Оболонью". Что можешь сказать о сопернике и твои ожидания?

– Очень хорошая крепкая команда. Будет непросто, будет бой, будем пытаться победить. Ожидания? Каждая игра дается очень тяжело, но нужно побеждать и подниматься в турнирной таблице.

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– За счет чего можно улучшить положение в турнирной таблице? Конечно, нужно побеждать, но в чем нужно добавить еще?

– Добавить нужно во всем – тактически, физически, ментально. Думаю, если будут эти компоненты – выиграем эту игру.

– По твоему мнению, нужно несколько побед подряд, чтобы настроение поднять?

– Да, я считаю, что две победы подряд в чемпионате было бы хорошо, чтобы была психология и был дух победы", – сказал Данченко.

Матч "Оболонь" - "Заря" пройдет в пятницу, 20 октября и начнется в 17:00.