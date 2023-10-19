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Оболонь - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
УПЛ возвращается после очередной паузы сборных. Возвращается, чтобы команды продолжили выяснять отношения между собой и бороться за как можно высшие места в турнирной таблице. Открывать одиннадцатый тур будут "Оболонь" и "Заря". Новичок УПЛ и участник еврокубков.
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Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в пятницу, 20-го октября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Оболонь" – "Заря" можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины. В частности, MEGOGO, sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол. А после финального свистка на страницах сайта вы найдете отчет о матче, видеообзор, комментариях действующих лиц и прочее.
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