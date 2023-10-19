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Сыч: Верес борется и демонстрируют хорошие результаты в домашних матчах
Защитник ожидает непростой поединок против ровенчан
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Алексей Сыч рассказал о подготовке команды к матчу 11-го тура УПЛ против "Вереса".
"Верес" - боевая команда и нас ожидает непростой поединок. Они будут играть дома, поэтому это еще больше их будет мотивировать. Впрочем, мы не выделяем соперников и готовимся в обычном для нас режиме, ведь нам важно играть в свой футбол.
Сейчас была пауза на матчи сборных, но мы продолжали тренировочный процесс и набирали кондиции, поэтому в этой игре команда будет в оптимальной форме. Нужно показать полную самоотдачу и тогда можно рассчитывать на положительный для нас результат.
Что касается сильных сторон "Вереса", то они хорошо борются и демонстрируют хорошие результаты в домашних матчах. Наш соперник сейчас находится в нижней части таблицы и трудно играть против таких мотивированных команд, которые качественно обороняются", - сказал Сыч.
Матч "Верес" - "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 13:00.
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