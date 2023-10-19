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Монзуль рассудит Шахтер и ЛНЗ и другие назначения 11-го тура УПЛ
Все поединки пройдут с VAR
СК Днепр-1
Комитеты УАФ назначил судей на матчи 11-го тура УПЛ сезона 2023/2024. Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на каждом поединке тура.
11-тур
20 октября (пятница)
"Оболонь" - "Заря". 17:00. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), Арбитр VAR - Дмитрий Панчишин (Харьков),
"Металлист 1925" - "Кривбасс". 19:00. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Роман Блавацкий (Львов),
21 октября (суббота)
"Черноморец" - "Минай". 15:00. Арбитр - Владимир Новохатний (Черкассы), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава),
"Шахтер" - "ЛНЗ". 17:00. Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевскя обл.),
"Александрия" - "Колос". 19:00. Арбитр - Дмитрий Кривушкин (Харьков), Арбитр VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса),
22 октября (воскресенье)
"Верес" - "Рух". 13:00. Арбитр - Александр Омельченко (Славянск), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.),
"Ворскла" - "Полесье". 15:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Юрий Иванов (Донецкая обл),
"Динамо" - "Днепр-1". 17:00. Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Максим Козыряцкий (Запорожье).
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