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Монзуль рассудит Шахтер и ЛНЗ и другие назначения 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Все поединки пройдут с VAR

Монзуль рассудит Шахтер и ЛНЗ и другие назначения 11-го тура УПЛ

СК Днепр-1

Новина українською

Комитеты УАФ назначил судей на матчи 11-го тура УПЛ сезона 2023/2024. Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на каждом поединке тура.

11-тур

20 октября (пятница)

"Оболонь" - "Заря". 17:00. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), Арбитр VAR - Дмитрий Панчишин (Харьков),

"Металлист 1925" - "Кривбасс". 19:00. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Роман Блавацкий (Львов),

21 октября (суббота)

"Черноморец" - "Минай". 15:00. Арбитр - Владимир Новохатний (Черкассы), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава),

"Шахтер" - "ЛНЗ". 17:00. Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевскя обл.),

"Александрия" - "Колос". 19:00. Арбитр - Дмитрий Кривушкин (Харьков), Арбитр VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса),

22 октября (воскресенье)

"Верес" - "Рух". 13:00. Арбитр - Александр Омельченко (Славянск), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.),

"Ворскла" - "Полесье". 15:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Юрий Иванов (Донецкая обл),

"Динамо" - "Днепр-1". 17:00. Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Максим Козыряцкий (Запорожье).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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