К Батагову проявляют "конкретный интерес" из Серии А, - источник

21-летним защитником " Зари " Арсением Батаговым интересуются в Серии А.

Такую информацию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Источник не дает какой-либо информации о клубах, лишь говорит о "конкретном интересе".

Напомним, что "Заря" подписала Батагова у "Днепра-1" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с луганчанами рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Арсений провел 8 матчей, в которых отдал 1 ассист.