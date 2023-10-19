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К Батагову проявляют "конкретный интерес" из Серии А, - источник
Правда, информация пока что без особой конкретики
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
21-летним защитником "
Такую информацию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.
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Источник не дает какой-либо информации о клубах, лишь говорит о "конкретном интересе".
Напомним, что "Заря" подписала Батагова у "Днепра-1" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с луганчанами рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Арсений провел 8 матчей, в которых отдал 1 ассист.
Интересно, что летом была информация о том, что к защитнику
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