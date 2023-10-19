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К Батагову проявляют "конкретный интерес" из Серии А, - источник

Премьер-лига
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Правда, информация пока что без особой конкретики

К Батагову проявляют "конкретный интерес" из Серии А, - источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

21-летним защитником "Зари" Арсением Батаговым интересуются в Серии А.

Такую информацию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.

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Источник не дает какой-либо информации о клубах, лишь говорит о "конкретном интересе".

Напомним, что "Заря" подписала Батагова у "Днепра-1" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с луганчанами рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Арсений провел 8 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Интересно, что летом была информация о том, что к защитнику проявлял интерес "Нью-Йорк Ред Буллз" из MLS, однако тогда цена не устроила президента "Зари" Евгения Геллера, да и сам футболист не горел желанием ехать за океан.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Вацко Арсений Батагов
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Источник:
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