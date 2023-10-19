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Шахтер вслед за Динамо заинтересовался польским тренером, который привел Ракув к чемпионству

Премьер-лига
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Марек Папшун в сфере интересов обоих украинских грандов

Шахтер вслед за Динамо заинтересовался польским тренером, который привел Ракув к чемпионству

фото из свободных источников

Новина українською

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах 49-летнего польского специалиста Марека Папшуна, сообщает местный журналист Петр Слонка.

При этом, интерес к Папшуну сохраняет и киевское "Динамо", которое минувшим летом рассматривало польского специалиста в качестве замены Мирчи Луческу.

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Отмечается, что Папшун также заинтересован в работе в Украине.

Напомним, что в прошлом сезоне тренер привел польский "Ракув" к чемпионству в Польше, после чего покинул клуб.

Также интересно, что по данным Виктора Вацко, в шорт-листе "горняков" на пост главного тренера находятся исключительно европейские специалисты. Однако какой-либо конкретики в переговорах пока что нет.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марек Папшун
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Источник:
weszlo

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