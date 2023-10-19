Шахтер вслед за Динамо заинтересовался польским тренером, который привел Ракув к чемпионству

Донецкий " Шахтер " заинтересован в услугах 49-летнего польского специалиста Марека Папшуна, сообщает местный журналист Петр Слонка.

При этом, интерес к Папшуну сохраняет и киевское "Динамо", которое минувшим летом рассматривало польского специалиста в качестве замены Мирчи Луческу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что Папшун также заинтересован в работе в Украине.

Напомним, что в прошлом сезоне тренер привел польский "Ракув" к чемпионству в Польше, после чего покинул клуб.