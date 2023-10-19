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Шахтер вслед за Динамо заинтересовался польским тренером, который привел Ракув к чемпионству
Марек Папшун в сфере интересов обоих украинских грандов
фото из свободных источников
Донецкий "
При этом, интерес к Папшуну сохраняет и киевское "Динамо", которое минувшим летом рассматривало польского специалиста в качестве замены Мирчи Луческу.
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Отмечается, что Папшун также заинтересован в работе в Украине.
Напомним, что в прошлом сезоне тренер привел польский "Ракув" к чемпионству в Польше, после чего покинул клуб.
Также интересно, что по данным Виктора Вацко, в шорт-листе "горняков" на пост главного тренера
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