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Палкин избран в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов и агентов
Каденция продлится следующие 4 года
shakhtar.com
Генеральный директор "
Каденция новоизбранного Комитета продлится следующие 4 года.
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Сергей Палкин вместе с президентом "Боруссии" (Дортмунд) Гансом-Йоахимом Ватцке станут единственными представителями футбольных клубов в Комитете УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Остальные члены представляют национальные ассоциации.
Первое заседание Комитета, в котором примет участие Палкин, состоится 1 ноября в Ньоне (Швейцария).
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