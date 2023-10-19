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Палкин избран в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов и агентов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Каденция продлится следующие 4 года

Палкин избран в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов и агентов

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин вошел в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Каденция новоизбранного Комитета продлится следующие 4 года.

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Сергей Палкин вместе с президентом "Боруссии" (Дортмунд) Гансом-Йоахимом Ватцке станут единственными представителями футбольных клубов в Комитете УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Остальные члены представляют национальные ассоциации.

Первое заседание Комитета, в котором примет участие Палкин, состоится 1 ноября в Ньоне (Швейцария).

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В статье: Сергей Палкин УЕФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
19.10.2023 в 20:21
Зовсім здуріли, знайшли такого самого). Вкотре впевнився що УЄФА корумпована організація.
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